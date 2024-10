Bélgica x França: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga das Nações

A segunda-feira reserva o duelo entre Bélgica e França, às 15h45 (de Brasília), em Bruxelas, pela 4ª rodada da Liga das Nações da Uefa. A seleção belga é a terceira colocada no Grupo 2, com quatro pontos, e vem de empate, fora de casa, com a Itália por 2 a 2.

Sem Kylian Mbappé, lesionado, a França aplicou 4 a 1 em Israel, fora de casa, na última rodada. A seleção francesa está na segunda colocação, com seis pontos.

A líder da chave é a Itália, com sete pontos. Nesta segunda-feira, a seleção italiana recebe Israel, às 15h45, em Udine.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

ÚLTIMOS CINCO RESULTADOS

Bélgica: uma vitória, dois empates e duas derrotas.



França: duas vitórias, um empate e duas derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Debast e Theate; Onana e Tielemans; Lukebakio, Trossard e Doku; Openda.



Técnico: Domenico Tedesco.

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Theo Hernández; Thcouaméni, Camavinga e Kolo Muani; Olise, Nkunku e Dembélé.



Técnico: Didier Deschamps.

ARBITRAGEM



Irfan Peljto será o árbitro da partida, com Senad Ibrišimbegovi? e Davor Beljo como assistentes. Tomasz Kwiatkowski será o responsável pelo VAR.

OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA DA LIGA DAS NAÇÕES



Itália x Israel - 15h45 - Grupo 2



Bélgica x França - 15h45 - Grupo 2



Alemanha x Holanda - 15h45 - Grupo 3



Bósnia x Hungria - 15h45 - Grupo 3