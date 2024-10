Athletico-PR faz trabalho tático e técnico de olho no Corinthians; veja provável escalação

Na manhã desta segunda-feira, o Athletico-PR deu sequência à preparação para o confronto contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O técnico Lucho González comandou atividade técnica e tática no CAT Caju já pensando em estratégias para o duelo.

O confronto, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é uma briga direta na luta contra a queda. O Furacão ocupa a 15ª colocação, tendo marcado 31 pontos, e pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, está no 18º lugar, com 29 pontos.

O Athletico-PR está há nove jogos sem vencer no Brasileirão e terá que superar um tabu para a partida, já que nunca venceu no estádio do Timão. Para o confronto, Lucho deve contar com os retornos de Pablo e Thiago Heleno, vetados do duelo contra o Botafogo por dores musculares, e Christian, que retorna de suspensão.

Suspensos, Madson e Kaique Rocha são desfalques certos.

O Furacão ainda treinará no CAT Caju na terça-feira e na quarta-feira, quando viaja rumo a São Paulo pela tarde.

Provável escalação do Athletico-PR para a partida contra o Corinthians

Mycael; Marcos Victor, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Erick e Christian; Tomás Cuello, Bruno Zapelli, Canobbio e Lucas Esquivel; Mastriani.