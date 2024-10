Allan Maniezzo e Livia Leozzi vencem o 15º Circuito Montanhês de Ciclismo de Estrada

Os ciclistas Allan Maniezzo e Livia Leozzi Cabeça foram os vencedores da categoria Elite do 15º Circuito Montanhês se Ciclismo de Estrada. O evento é um dos mais tradicionais e desafiadores do calendário, com chegada no desafiante Pico do Olho D'Água, com seus 1180 metros e ganho de elevação de 366 metros, que atrai atletas de todo o país. Após 93 km, Allan venceu com o tempo de 2h37min59s554, seguido por seus companheiros de equipe, Euller Magno (2h37min59s560) e Igor Molina (2h38min00s113), respectivamente.

Já Livia marcou o tempo de 1h50min00s371 para o percurso de 48 km. O segundo lugar foi de Carolina Bilato,, com 1h52min47s437 e o terceiro de Gabriela de Souza Gonçalves, com 1h53min30s914. Ao todo, 150 ciclistas participaram da prova. O evento serviu ainda de preparação para o Paulista de Montanha, que ocorrerá no dia 3 de novembro, também na região, e o Tour do Rio de Janeiro.

A programação começou às 8h (de Brasília), com as largadas no Ponto de Apoio aos Ciclistas de Mairiporã. As categorias Elite, sub23, Junior, Master Open masculino enfrentaram percurso maior, de 93 km, enquanto as demais fizeram o percurso menor, de 48 km. Todos, no final, encararam o Pico do Olho D'Água e sua subida exigente e dura, especialmente na parte final da disputa.

A equipe de Pindamonhangaba dominou a disputa no masculino e conseguiu colocar três de seus atletas nas primeiras posições. Os ciclistas, aliás, cruzaram praticamente juntos a linha de chegada. Destaque para os atletas Pedro Leme, e Fabiano Mota, que completaram o pódio.

Entre as mulheres, Livia conseguiu escapar e chegou com mais de dois minutos de vantagem para a segunda colocada.

"Vencer o circuito montanhês foi um grande desafio, como eu já sabia. A prova foi dura e técnica. Larguei forte porque sabia que tinha meninas muito fortes, e elas tentariam me largar antes de chegar ao Pico do Olho d'Água. Como estava com vantagem, sabia que as meninas fortes estavam me caçando, então precisei trabalhar o mental para me manter firme na subida. Felizmente, o plano funcionou e todo o trabalho desenvolvido nesta temporada deu resultado. Estou muito feliz com essa vitória e de dividir o pódio com duas atletas da minha equipe", destacou a campeã.

Confira os resultados:

Elite Mascuino - 93 km

1. Alan Valêncio Maniezzo (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:37:59.554

2. Euller Magno Rabelo (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:37:59.560

3. Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:38:00.113

4. Pedro Leme (Taubaté Cycling Team/Tarumã/Araújo Simão), 2:40:56.656

5. Fabiano Motta (Turim UCRJ), 2:42:59.167

Elite Feminino - 48 km

1. Livia Leozzi Cabeça (Lulu Team), 1:50:00.371

2. Carolina Bilato (Soul Cycles - Santos), 1:52:47.437

3. Gabriela de Souza Gonçalves (Soul Cycles - Santos), 1:53:30.914

4. Juliana Anaja (Lulu Team), 1:56:10.227

5. Fabiane Baggio de Meira (Avaí FC Florianópolis), 1:57:38.438