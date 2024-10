Alemanha x Holanda: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

A Alemanha recebe a Holanda às 15h45 (de Brasília) desta segunda (14), na Allianz Arena, pela 4ª rodada da Liga das Nações.

A partida será transmitida ao vivo pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

A Alemanha é a líder do grupo A3, seguida pela Holanda. Os alemães estão com sete pontos, dois a mais que os holandeses.

Ambas seleções ainda não perderam no torneio. Os tetracampeões mundiais vêm de vitória sobre a Bósnia (mesmo com três gols anulados) no primeiro confronto desta Data Fifa, enquanto a Laranja Mecânica só empatou com a Hungria. O duelo anterior entre elas terminou empatado por 2 a 2.

Alemanha x Holanda -- 4ª rodada Liga das Nações

Local: Allianz Arena, em Munique

Data e horário: 13 de outubro de 2024, às 15h45

Transmissão: Disney+