Xuxa brilha no intervalo, e Tite passa despercebido em volta à Neo Química Arena

Na tarde deste domingo, a Neo Química Arena recebeu o "Futebol da Esperança", jogo beneficente organizado pela TV Globo que contou com ex-jogadores e artistas. A cantora Xuxa roubou a atenção no intervalo com sua apresentação, e Tite, que comandou um dos times do amistoso, passou despercebido em seu retorno ao estádio do Corinthians.

O público presente em Itaquera teve comportamento diferente do que o habitual em jogos do Timão. Se Xuxa e outros personagens da música foram ovacionados, ídolos do clube como Marcelinho Carioca e Ricardinho não tiveram qualquer tipo de recepção especial. Muitos dos presentes estavam com adereços da cantora de 61 anos e até os ex-jogadores e artistas entraram na onda e se divertiram com o show da "Rainha dos Baixinhos" no intervalo, à beira do campo.

Denilson, ex-jogador identificado com São Paulo e Palmeiras, marcou um golaço de cobertura no primeiro tempo e teve seu nome entoado por parte do público. Cristiane, atualmente no Flamengo e ex-atleta de Santos e São Paulo, também.

Tite, em sua primeira aparição pública após demissão no Flamengo, teve participação discreta durante o jogo, sem sair do banco de reservas da equipe do "Esperança". Já Zico, treinador do time do "Criança", ficou a todo momento em pé na área técnica.

Se Tite foi recebido com vaias no mesmo estádio na vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2 a 1, no dia 1º de setembro, o mesmo não ocorreu neste domingo. O treinador passou despercebido pelo público, que em nenhum momento citou seu nome durante o evento.

Após o show da Xuxa, parte do público deixou o estádio antes do fim da partida. O primeiro tempo contou com participação maior da torcida, enquanto o segundo teve reações discretas.

No final das contas, o "Criança" venceu o "Esperança" por 5 a 1, com gols de Cristiane, Diego, Dodô, José Loretto e André Luiz. Denilson, com gol de cobertura, fez o único tento da equipe derrotada.