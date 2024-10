Vôlei Renata vence Suzano no super set e conquista Campeonato Paulista de vôlei

Neste domigo, no no Ginásio do Taquaral, em Campinas, o Vôlei Renata conquistou o Campeonato Paulista de Vôlei. Após vencer por 3 sets a 0 (25/23, 27/25 e 25/22), a decisão foi levada ao super set, no qual os mandantes conseguiram mais uma vitória por 25 a 18.

Na partida de ida, o Suzano venceu por 3 a 1, na Arena Suzano.

O Vôlei Renata, de Bruninho, chegou ao seu quarto título do Campeonato Paulista, o último havia sido em 2022, quando empilhou um tricampeonato (2020/21/22). O Suzano, por sua vez, maior campeão com dez conquistas, continuou o jejum de 16 anos sem erguer a taça.

No primeiro set, o Vôlei Renata chegou a abrir uma vantagem de dez pontos, após um começo muito bom e com ótimo aproveitamento. Porém, o Suzano conseguiu reagir e diminuiu a diferença para até uma unidade apenas. No entanto, os donos de casa resguardaram a margem e finalizaram vencendo de 25 a 23.

Já no segundo set, também muito equilibrado, os donos de casa fizeram valer o apoio de sua torcida e venceram por 27 a 25, em uma grande disputa. Desse modo, o Vôlei Renata estava com 2 sets a 0 no placar.

O terceiro set foi mais semelhante ao primeiro. Vôlei Renata assumiu a liderança cedo, com Bruno Lima sendo eficiente e Suzano cometendo muitos erros. Mesmo com Suzano se aproximando no placar (23/22), Daniel Muniz desperdiçou um contra-ataque, e, após um erro de ataque dos visitantes, o Vôlei Renata venceu por 25 a 22, forçando a decisão do título no "super set".

No "super set", o Vôlei Renata foi muito consistente e não deu chances ao Suzano estando sempre em liderança no placar. A disputa acabou em 25 a 18.