Seleção mexicana abre boa vantagem, mas Valencia busca o empate em amistoso

Na madrugada deste domingo, a seleção mexicana realizou um amistoso com o Valencia, clube da Espanha, no Estadio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. Com gols de Alexis Vega e Ozziel Herrera, para os mandantes, e Dani Gómez (2), para os visitantes, a partida acabou empatada em 2 a 2.

Agora, o México volta a campo na próxima terça-feira, às 23h30 (de Brasília), quando receberá os Estados Unidos em um amistoso. O Valencia, por sua vez, volta suas atenções ao Campeonato Espanhol e recebe o Las Palmas no dia 21 de outubro, às 16h.

Ha sido un orgullo volver a estar en México ??? Gracias por vuestro apoyo y por el gran recibimiento que nos habéis dado ?#MéxicoValencia#ADNVCF pic.twitter.com/v8zdPA73eN ? Valencia CF (@valenciacf) October 13, 2024

A seleção mexicana abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, com Alexis Vega. O camisa 10 bateu falta com precisão pela esquerda, sem dar chances de defesa para o goleiro Vicent Abril. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Aos 31 minutos, o México ampliou o placar. Ozziel Herrera recebeu de Carlos Rodríguez pelo meio, ajeitou e, de fora da área, bateu colocado no canto esquerdo do arqueiro. Mais uma vez, a bola beliscou a trave antes de entrar.

A reação do Valencia começou ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Dani Gómez arrancou pelo meio, balançou sobre o marcador e encheu o pé para o fundo do gol.

No segundo tempo, aos 16 minutos, enfim saiu o empate do clube espanhol. Pela direita, Thierry Correia ficou com a sobra de um cruzamento e encontrou Dani Gómez, que girou sobre o marcador dentro da área e bateu para as redes.