Presidente do Cuiabá diz que Corinthians dá 'golpe' no futebol brasileiro

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a situação financeira do Corinthians ao mesmo tempo que o clube contrata atletas renomados. Ele disse que o time paulista 'está dando um golpe no futebol brasileiro'. A declaração aconteceu durante entrevista do dirigente à Rádio Bandeirantes neste domingo (04).

O que aconteceu

O dirigente do Cuiabá condenou as recentes contratações do Timão em meio à dívidas com outros clubes. Ele disse que a situação da equipe alvinegra é 'rídicula'.

Para o mandatário, a contratação de grandes nomes, como o holandês Memphis Depay, revela uma contradição nas contas do Corinthians, presidido por Augusto Melo. Dresch defendeu a criação de uma regra que autorize o jogador a entrar em campo apenas se as dívidas relativas a ele estiverem quitadas.

Problema antigo

No início do ano, Corinthians e Cuiabá acertaram a transferência do volante Raniele para o clube paulista. Em setembro, o Cuiabá recorreu à Confederação Brasileira de Futebol para cobrar o pagamento da multa contratual do atleta. O Corinthians deverá pagar R$2,5 milhões em quatro parcelas até julho do próximo ano, além de R$3 milhões por 10% do jogador, em função do cumprimento de metas contratuais.