Pontos turísticos de Brasília são iluminados de verde e amarelo antes de jogo da Seleção

A recepção de Brasília com a Seleção Brasileira segue sendo calorosa. Além de receber o carinho dos fãs no treino aberto para o público no último sábado, a capital do país está com diversos monumentos iluminados de verde e amarelo para apoiar a equipe na partida contra o Peru, na próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias.

Além do palco do jogo, o Palácio do Buriti, sede do poder executivo do Governo do Distrito Federal, o Museu Nacional da República e a Torre de TV de Brasília foram os locais iluminados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

O torcedor brasiliense terá a chance de assistir à Seleção novamente após mais de cinco anos. A última oportunidade foi em junho de 2019, quando o Brasil venceu o Catar por 2 a 0 em amistoso antes da Copa América. A Seleção chegou a jogar em Brasília em 2021, em vitória contra a Venezuela por 3 a 0, pelo torneio continental, mas a partida não recebeu público devido às restrições pela pandemia de covid-19 da época.

O Brasil tenta embalar uma reação nas Eliminatórias para melhorar sua classificação na tabela. Em quarto lugar, com 13 pontos, os comandados de Dorival Júnior venceram o Chile de virada na última rodada. Se a Seleção sair vitoriosa contra o Peru, pode subir para a vice-liderança, dependendo dos resultados de Colômbia e Uruguai.