Pogba pode jogar no futebol francês após suspensão por doping, diz jornal

O meia francês Paul Pogba, que está suspenso do futebol por doping, poderá voltar a jogar em 2025 e já pode ter um destino certo, no seu país natal: o Olympique de Marselha.

O que aconteceu

O jogador foi condenado no início do ano a quatro anos de suspensão, mas apresentou recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e poderá voltar a atuar em 2025.

Pogba deve ter seu contrato rescindido pela Juventus, último clube que defendeu antes da suspensão, apesar de pouco ter jogado, em função de lesões e do caso de doping.

Pogba fez apenas 12 jogos pela Juve desde 2022

De acordo com a imprensa da Europa, o Olympique de Marselha, da França, abriu as portas e é um dos interessados em contar com o jogador no seu retorno.

Os Estados Unidos e o futebol árabe também surgem como possíveis destinos para o meia de 31 anos.

Campeão do mundo em 2018, Pogba pode voltar a treinar já em janeiro, estando liberado para entrar em campo em março.

Revelado pelo Le Havre, Pogba nunca jogou profissionalmente por um clube da França, tendo rumado ao Manchester United ainda com 16 anos.

Pogba foi do United para a Juventus duas vezes: saiu da Inglaterra para a Itália em 2012, retornou a Manchester em 2016 e voltou à Juve em 2022.