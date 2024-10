Perto do primeiro Fla-Flu como técnico, Filipe Luís tem boas lembranças contra o rival

A recém-iniciada carreira de técnico de Filipe Luís no Flamengo vai ter mais uma novidade. Ele vai comandar o Rubro-Negro pela primeira vez em um clássico no profissional. Na próxima quinta-feira, o Fla enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Por sinal, um rival que Filipe tem boas lembranças da época de lateral-esquerdo.

O primeiro gol de Filipe Luís com a camisa do Flamengo foi sobre o Fluminense, em fevereiro de 2020, pela semifinal do Campeonato Carioca. Depois, em setembro daquele ano, ele também balançou a rede do rival em vitória pelo Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Filipe Luís fez quatro gols pelo Flamengo. Assim, metade em cima do Fluminense. O ex-lateral-esquerdo brilhou em outro clássico - balançou a rede do Vasco uma vez, em 2022. O outro gol foi sobre o Santos, em 2020.

Além daquela semifinal de Carioca vencida pelo Flamengo, em 2020, Filipe tem outra boa lembrança "estadual". Em 2021, o Fla foi campeão regional em cima do Fluminense. Entretanto, nos dois anos seguintes, o Flu deu o troco no Rubro-Negro.

Outro momento decisivo que Filipe Luís viveu contra o Fluminense foi o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. O Flamengo levou a melhor e se classificou. O ex-lateral, contudo, não foi utilizado.

Neste começo de trajetória à frente do Flamengo, Filipe Luís já viveu o clima de mata-mata (estreou contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil) e do Brasileirão (venceu o Bahia fora de casa). Agora, vai ter o primeiro Fla-Flu, com a missão de manter o Rubro-Negro sonhando com o título brasileiro.

Com 51 pontos em 28 jogos, o Flamengo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, a nove pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais.