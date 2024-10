O que Mesquita e Nego do Borel falaram após luta com 'apagão' no FMS 5?

Luiz Otávio Mesquita e Nego do Borel protagonizaram uma das lutas mais esperadas do Fight Music Show 5 e não decepcionaram no quesito emoção: o embate, que acabou com "apagão" do filho de Otávio Mesquita no rival, foi recheado de socos e quedas e durou cinco rounds.

O que Mesquita falou?

O professor de calistenia usou seus stories para repercutir a sua segunda vitória no FMS — ele já havia superado, em fevereiro, o ator Thomaz Costa na 4ª edição do evento.

"Sensação de dever cumprido", escreveu Mesquita ao responder um seguidor sobre a sensação de "sapecar o Borel na porrada".

Ele ressaltou que alcançou sua melhor forma física para chegar inteiro ao combate, que acabou com nocaute técnico.

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita durante luta do FMS 5 Imagem: Divulgação/FMS 5

O que Nego do Borel falou?

O cantor admitiu o rendimento abaixo do esperado em um post e fez, nos stories, um agradecimento ao algoz: "Obrigado por ontem, você só me fez evoluir. Seguirei firme e forte, de cabeça erguida. Melhor luta da noite."