Martinelli sofre edema muscular, e Dorival testa mudanças na Seleção para enfrentar o Peru

A Seleção Brasileira deu sequência à preparação para o jogo contra o Peru e fez, neste domingo, o último treino no estádio Bezerrão, do Gama. O técnico Dorival Júnior comandou um ensaio tático para a partida válida pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador ganhou uma dúvida para o confronto. O atacante Gabriel Martinelli se queixou de dores na panturrilha direita nas atividades e passou por ressonância magnética que mostrou uma pequena área de edema muscular no local. O jogador do Arsenal segue em tratamento fisioterápico sob cuidados do Departamento Médico da Seleção.

Para o duelo, Dorival não deve repetir o mesmo time que venceu o Chile, de virada, por 2 a 1, na última quinta-feira. O comandante começou a esboçar o time e indicou mudanças na lateral-direita e no meio. As alterações testadas pelo treinador foram as entradas de Vanderson, Bruno Guimarães e Gerson, nas vagas de Danilo, André e Lucas Paquetá (suspenso), respectivamente.

No ataque, apesar de não mexer nas peças, o treinador testou uma movimentação diferente, colocando Raphinha foi deslocado para a direita, enquanto Savinho foi para a esquerda. Rodrygo, por sua vez, foi testado jogando mais pelo meio.

Um provável time do Brasil tem: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho.

Dorival Júnior ainda comando um último treino da Seleção nesta segunda-feira, em atividade que será realizada no Mané Garrincha, em Brasília (DF), palco do jogo. Brasil e Peru se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília). A Seleção tem 13 pontos e ocupa a quarta posição na tabela. O Peru é o nono colocado, com seis pontos conquistados.