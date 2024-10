Luiz Henrique valoriza momento da carreira e revela objetivo para 2026 com a Seleção: "Disputar uma Copa"

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, está realizando o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira e, no momento, faz parte da delegação do técnico Dorival Júnior pela segunda vez consecutiva. O atleta do Botafogo, que fez seu primeiro gol com a Amarelinha, na vitória por 2 a 1 sobre o Chile, valorizou o momento de sua carreira e revelou objetivo futuros pelo time nacional.

Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo em fevereiro deste ano, com status de contratação mais clara da história do clube. O atleta de 23 anos explicou sua escolha por deixar o Real Betis, da Espanha, e se juntar ao elenco do Glorioso.

"Eu estava bem lá no Real Betis, estava jogando e minha volta foi por causa da minha família, para estar perto. Mas, queria sempre ter a oportunidade de jogar na Seleção Brasileira e essa volta me ajudou muito a ter essa oportunidade de ter minha segunda convocação, só agradecer a deus por isso", disse.

O atacante tem três jogos pela Seleção Brasileira, um como titular. Na última quinta-feira, entrou no segundo tempo e anotou o gol da vitória brasileira sobre o Chile. Luiz Henrique espera ter muitas marcas com a Seleção, sendo uma delas, a participação em uma Copa do Mundo, e ele já espera fazer parte da próxima, que acontece em 2026.

"Quero ter muitas marcas, histórias. Estou fazendo um trabalho excelente. Se não me engano, é o melhor futebol que estou desempenhando esse ano. Daqui a dois anos, quero estar vestindo de novo a camisa da Seleção Brasileira, numa Copa do Mundo. Quero botar isso na minha história, da minha família, que vem falando muito comigo, dando total confiança, que posso, tenho talento para isso. Quero disputar uma Copa do Mundo", declarou.

Luiz Henrique foi questionado sobre o afastamento do torcedor da Seleção Brasileira. Contudo, o atacante discordou que há esse distanciamento e destacou a recepção em Curitiba, na última data Fifa, e em Brasília, onde a Seleção enfrenta o Peru, na terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha.

"Eu acho que a torcida não está longe da gente. Eles lotaram em Curitiba, agora em Brasília, quando chegamos, eles estavam no hotel para nos dar carinho, estar juntos. Eles sempre estarão juntos. Sei que a torcida brasileira tem um carinho e amor pela Seleção por tudo que já conquistou. Podem falar o que quiser, mas não temos que dar ouvidos, temos que fazer nosso trabalho aqui na Seleção e dar o resultado. Tenho certeza que sempre que tiver jogo aqui no Brasil, eles vão lotar os estádios, nos apoiando. Não acho que estão longe não, sei que estão perto de nós", disse.

O Brasil não teve uma atuação convincente apesar da vitória sobre o Chile e ainda precisa melhorar seu posicionamento na tabela das Eliminatórias. Atualmente, a Seleção é a quarta colocada, com 13 pontos conquistados.

"Esse momento, acho que todas as seleções passam. Queremos mudar isso. Como falei, vamos mudar isso. Mas tem que dar tempo ao tempo. Tem que ser nos treinos, nos jogos, cada dia se esforçando. Sei que a Seleção Brasileira vai conseguir essa mudança. Nós, jogadores, junto com a comissão técnica, estamos fazendo de tudo, trabalhando firme, dando a vida para que a Seleção possa crescer cada vez mais", finalizou.