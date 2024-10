Luana Silva e Sophia Medina brigam por vaga na WSL

As surfistas brasileiras Luana Silva e Sophia Medina ainda estão vivas na disputa pela última vaga na World Surf League (WSL) de 2025. No Corona Saquarema Pro, evento crucial para definir os classificados ao Championship Tour (CT), a jovem canadense Erin Brooks, de apenas 17 anos, garantiu uma das vagas na elite do surfe mundial.

Agora só resta uma vaga entre a mulheres e as surfistas brasileiras sãos duas das quatro últimas concorrentes. As duas avançaram para as oitavas de final, formadas pelas oito baterias disputadas no domingo. Sophia Medina foi a primeira a se classificar. Ela vai enfrentar a australiana Ellie Harrison no quarto duelo das oitavas de final e precisa chegar na final do Corona Saquarema Pro para ultrapassar a pontuação da quinta do ranking, Nadia Erostarbe.

"Foi muito difícil a bateria, mas eu tenho chance de vaga no CT ainda, então estou muito feliz de ter passado para as oitavas de final", disse Sophia Medina. "Esse round é muito difícil, tenho muito respeito pela Dani (Daniella Rosas) e pela Alexia (Monteiro), elas surfam muito bem e eu sabia que poderiam virar a qualquer momento. Então só tenho que agradecer a Deus, porque tive muita fé ali no final. Estou feliz com minha performance e agora é focar pra tentar fazer melhor, porque cada fase fica mais difícil".

Luana Silva passou pelo primeiro desafio na batalha pela última vaga no CT. WSL/Daniel Smorigo

Luana Silva terá que encarar a atual campeã do título da etapa brasileira, Erin Brooks, agora já com sua vaga garantida no Championship Tour. As duas vão disputar a última vaga para as quartas de final e Luana tem que chegar nas semifinais para tirar o quinto lugar de Erostarbe.

"A primeira bateria é sempre muito importante e estou feliz em passar, porque o objetivo é a classificação pro CT", disse Luana Silva. "Estou na briga e meu foco total é nisso, então vamos com tudo. Eu acho que matei todo mundo do coração ali no final, quero até pedir desculpas para minha mãe, mas consegui passar em segundo e vamos para a próxima bateria. Eu não quero pensar nas outras meninas, só me concentrar no meu surfe, bateria por bateria, fazer o meu melhor em busca do meu objetivo aqui".