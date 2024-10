Lamine Yamal tem lesão descartada, mas é cortado da seleção espanhola por precaução

O torcedor espanhol está um pouco mais tranquilo. Neste domingo, a Federação Espanhola comunicou que o jovem Lamine Yamal passou por uma ressonância magnética nesta manhã, em Madri, mas os exames não detectaram nenhum tipo de lesão.

Os médicos, no entanto, confirmaram que o jogador está com uma sobrecarga e, para priorizar a saúde e evitar qualquer risco de lesão, o jogador será poupado do próximo compromisso da seleção espanhola, contra a Sérvia. Assim, Lamine Yamal retornará ao seu clube, o Barcelona.

Lamine Yamal causa baja para el partido ante Serbia.



ℹ️ Consulta aquí el parte médico: https://t.co/mTzUY5GCuB #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/6NPtxcVRN9 -- Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 13, 2024

O desconforto de Lamine Yamal ocorreu na vitória da Espanha sobre a Dinamarca por 1 a 0, neste sábado. O jogador foi substuído apenas nos acréscimos do segundo tempo, mas deixou o estádio mancando e preocupando a todos.

Para o lugar do jogador do Barcelona, o treinador Luis de la Fuente optou por convocador Rodrigo Riquelme, do Atlético de Madrid. O atleta se juntará à seleção espanhola ainda neste domingo.

Espanha e Sérvia se enfrentam na próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em jogo válido pela Liga das Nações. O duelo terá como palco o Estádio Nuevo Arcángel, em Córdova.