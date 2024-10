Inglaterra domina e bate Finlândia pela Liga das Nações com golaço de falta

A Inglaterra não teve dificuldades para vencer a Finlândia por 3 a 1, em jogo pela 'segunda divisão' da Liga das Nações. Grealish, Alexander-Arnold e Rice marcaram os gols ingleses. Hoskonen descontou para a Finlândia no finalzinho.

A vitória deixa a seleção inglesa na segunda posição do Grupo 2 da Liga B, com nove pontos, atrás da Grécia que tem a mesma pontuação.

Já a Finlândia é a lanterna do grupo, sem pontos. Perdeu quatro jogos consecutivos no grupo e corre risco de rebaixamento.

Na Liga das Nações, os quatro 'vencedores' de cada grupo da Liga B são promovidos automaticamente à Liga A, enquanto os segundos colocados disputam um playoff de acesso com os terceiros dos grupos da Liga A.

Como foi o jogo

A Inglaterra começou pressionando a retranca finlandesa e abriu o placar aos 17 minutos. Gomez achou um lindo passe para Grealish marcar com um tapa na saída do goleiro.

Depois do gol, a Inglaterra seguiu com o controle da partida e trocando passes, com mais de 70% de posse de bola.

A Finlândia conseguiu recuperar a bola em três oportunidades em falhas de saída da Inglaterra e finalizou, mas não conseguiu o gol.

No segundo tempo, o jogo ficou morno, com a Inglaterra rodando a bola, sem conseguir levar perigo ao gol finlandês, enquanto a seleção da casa tentava roubar a bola e acelerar.

Alexander-Arnold animou o jogo com um golaço de falta, aos 28 minutos do segundo tempo. Bola colocada por cima da barreira, no ângulo do goleiro Hrádecky.

Rice ampliou a vantagem, após linda jogada de Watkins. Pisou na área e só empurrou para a rede após a assistência do atacante, que costurou a defesa pela ponta esquerda.

Hoskonen marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Walta, para descontar o placar do jogo.

Gols e lances importantes

1x0. A Inglaterra rodou a bola com a Finlândia recuada, até Gomez achar Grealish na bola enfiada, o camisa 17 bateu de chapa para fazer o gol.

Perdeu! Em uma das raras escapadas finlandesas, Jensen recebeu sozinho na pequena área e mandou por cima do gol.

2x0. Que golaço de Alexander-Arnold. Bateu falta com perfeição, no ângulo e ampliou o placar para a Inglaterra.

3x0. Watkins fez uma linda jogada individual pela esquerda e só rolou para Rice carimbar e fechar a conta do jogo.

3x1. Walta bateu escanteio, a defesa inglesa dormiu e Hoskonen subiu sozinho para diminuir a vantagem, gol de honra finlandês