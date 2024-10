Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com vitória nas duplas mistas no Pan-Americano de tênis de mesa

Neste domingo, Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no torneio de duplas mistas do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, disputado em El Salvador. Os brasileiros venceram Sergio Carrillo e Hidalynn Zapata, da Guatemala, por 3 sets a 0 (11/1, 11/7 e 11/3).

Com a vitória, a dupla do Brasil avança para as oitavas de final e enfrentará os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio Aceves. O duelo será nesta segunda-feira, com horário ainda a ser confirmado.

A partida deste domingo marcou o retorno da parceria na mesa entre Hugo e Bruna após cinco anos. O último torneio que haviam disputado juntos nas duplas mistas havia sido o Aberto da Hungria, em 2019. Nos últimos anos, Hugo se dedicou quase exclusivamente às disputas individuais. Já Bruna seguiu competindo nas duplas mistas, mas ao lado de Vitor Ishiy, com quem, inclusive, chegou às oitavas de final nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Estreia no individual

Também nesta segunda-feira, Hugo e Bruna irão à mesa para suas estreias nas disputas individuais. Sexto colocado do ranking mundial masculino e cabeça de chave número um do Pan-Americano, o carioca de 28 anos aguarda o vencedor da partida entre o cubano Jorge Campos e o guatemalco Ian Morales.

Já Bruna, 19ª no ranking mundial feminino, conhecerá sua adversária após a partida entre Hidalynn Zapata, da Guatemala, e Cristina Machado, de El Salvador.

Os horários das partidas ainda serão divulgados.