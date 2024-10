Fora de casa, Inglaterra vence a Finlândia sem sustos pela Liga das Nações

A Inglaterra visitou a Finlândia no Estádio Olímpico de Helsinque neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações, e venceu por 3 a 1. Enquanto Grealish, Alexander-Arnold e Rice marcaram para os visitantes, Arttu Hoskonen descontou para os mandantes

Com o resultado, os finlandeses seguem com a pontuação zerada, amargando a lanterna do grupo. Os ingleses, por sua vez, alcançaram os nove pontos e se mantiveram no segundo lugar do grupo.

Agora, a Finlândia volta a campo apenas no dia 14 de novembro, quando visitará a Irlanda pela Liga das Nações. Já a Inglaterra terá compromisso no mesmo dia, pois visitará a Grécia pela mesma competição.

Impondo o favoritismo dentro de campo, a Inglaterra começou melhor e abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Jack Grealish infiltrou na defesa adversário, recebeu bom passe de Angel Gomes e saiu cara a cara com o goleiro Hrádecky. O jogador do Manchester City não desperdiçou a oportunidade.

Os ingleses ampliaram o placar aos 28 minutos do segundo tempo, quando Alexander-Arnold bateu falta pela esquerda com precisão. O arqueiro adversário até conseguiu encostar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

O terceiro gol da Inglaterra foi marcado por Declan Rice, aos 38 minutos. Ollie Watikins fez jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro para o volante do Arsenal, que apareceu dentro da área sem marcação e mandou para as redes.

A Finlândia ainda descontou aos 41 minutos. Leo Walta cobrou escanteio fechado na primeira trave, e Arttu Hoskonen apareceu para cabecear forte para o fundo do gol.