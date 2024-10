FMS 5 tem apagão de Nego do Borel, polêmica com Popó e show de Livinho

O Fight Music Show 5, realizado neste sábado (12) no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, elevou a temperatura com lutas tensas durante toda a noite e acabou com um vitória polêmica do tetracampeão mundial Popó, que encarou um argentino casca grossa já no início da madrugada.

Noite começa com peruca no chão e luta de duplas

O FMS 5 recebeu mais de dez confrontos, com oito deles destacadas no card oficial. Entre uma luta e outra, nomes como Zé Roberto e Raquel Freestyle animaram o público com futebol de mesa, e a música fez o ginásio, de fato, engatar os "embalos de um sábado à noite".

Iago, filho de Popó, deu show ao abrir a noite. Ele venceu o boxeador Paulo Roberto com certa tranquilidade e fez o pai, que marcou presença na premiação, chorar de emoção.

A "rinha" de reality prosseguiu o evento e contou com peruca no chão: o ex-BBB Hadballa, além de ser vencido para o ex-Fazenda, perdeu sua peruca durante o combate — o paraense desistiu após sentir dores no joelho.

Hadballa não foi o único ex-BBB a sair derrotado: Lucas Penteado sucumbiu ao ator Thomaz Costa, ex-Carrossel, em um dos duelos mais empolgantes da noite em São Paulo.

As celebridades deram lugar a dois boxeadores profissionais: Esquiva Falcão não tomou conhecimento de Morramad Araújo e respondeu, com maestria, à água que levou na cara na véspera do confronto.

A luta de duplas, uma das apostas do FMS, foi salva por Vitor Capial: em meio ao marasmo de seu parceiro Reyphysique contra Júnior Dublê, o treinador tirou rapidamente Pobre Loco do ringue. Depois, Dublê desistiu ao saber que lutaria com o treinador físico.

Borel apagado, show de Livinho e polêmica

O Ginásio da Portuguesa elevou a animação quando Luiz Otávio Mesquita e Nego do Borel apareceram para lutar e resolver, no ringue, uma desavença de meses.

Os dois protagonizaram uma lutaça, mas a vitória ficou com o filho do apresentador Otávio Mesquita — que tinha o apoio da maior parte dos presentes.

Mesquita "apagou" Nego do Borel já nos minutos finais do embate, deixou o artista caído por minutos e, de quebra, pediu a namorada Bianca Gois em casamento.

Livinho representou o mundo da música de outra maneira: o MC comandou o embate contra o empresário Fe Alves, renovou o "cinturão das celebridades" e fez o ginásio virar balada com o hit "Fazer Falta".

Popó ganhou?

A grande luta da noite ocorreu já no início do domingo (13): Popó x El Chino. Diferente do que ocorreu nas outras edições, quando encarou (e dominou) influenciadores, o tetracampeão se viu diante de um argentino que também fez a vida no boxe.

Popó encarou El Chino no FMS 5 Imagem: Bruno Madrid/UOL

O desafiante fez jogo duro e, apesar de sofrer com a mão pesada do brasileiro, também conectou golpes e ficou perto da vitória. Mais novo do que o rival, o visitante deixou o público atônito e não deixou as provocações da plateia chegarem o ringue.

A luta teria seis rounds, mas foi encerrada com cinco de última hora pelos juízes, que deram vitória unânime a Popó. O tetracampeão escolheu Pablo Marçal como futuro adversário e fechou, mesmo diante de questionamentos e polêmica, a noite dos fãs com alegria. O UOL procurou a organização do FMS 5 para explicar a alteração na estrutura da luta e atualizará a nota assim que houver retorno.

