Fluminense busca melhorar retrospecto ruim em clássico no ano

Na luta para se distanciar do Z-4 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada. O Tricolor Carioca vai ter a última chance do ano para "amenizar" um retrospecto ruim em 2024.

O Fluminense sofreu em clássicos no ano. Até aqui, somando Campeonato Carioca e Brasileirão, o Fluzão venceu apenas um clássico - justamente o primeiro pelo torneio nacional. Agora, no último, o Flu tenta melhorar os números e conseguir um resultado importante na briga contra o Z-4.

O desempenho do Fluminense em clássicos é mais um componente no drama tricolor no Brasileirão. O Flu perdeu duas vezes para o Botafogo, uma para o Vasco e uma para o Flamengo, no turno.

Sábado, feriado e trabalho de olho no clássico! pic.twitter.com/I9tGqQIosM ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 12, 2024

O Rubro-Negro, por sinal, é a principal pedra no sapato do Fluminense em clássicos em 2024. O ano já teve quatro Fla-Flus, com três vitórias rubro-negras e um empate. O Fla eliminou o rival na semifinal do Campeonato Carioca.

Ao todo, o Fluminense disputou dez clássicos no ano. O retrospecto mostra apenas uma vitória. São sete derrotas e dois empates. Assim, teve aproveitamento de 16,6% dos pontos disputados.

Com Mano Menezes, o Fluminense reagiu no Brasileirão. Contudo, o técnico ainda não conseguiu vencer clássico pelo Tricolor Carioca - perdeu para o Vasco por 2 a 0 e para o Botafogo por 1 a 0.

Com 30 pontos em 28 jogos, o Fluminense está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. O clássico com o Flamengo será nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã.

Os clássicos do Fluminense em 2024

Fluminense 0x0 Vasco - Campeonato Carioca



Flamengo 2×0 Fluminense - Campeonato Carioca



Fluminense 2×4 Botafogo - Campeonato Carioca



Fluminense 0x2 Flamengo - Campeonato Carioca



Flamengo 0x0 Fluminense - Campeonato Carioca



Fluminense 2×1 Vasco - Campeonato Brasileiro



Botafogo 1×0 Fluminense - Campeonato Brasileiro



Fluminense 0x1 Flamengo - Campeonato Brasileiro



Vasco 2×0 Fluminense - Campeonato Brasileiro



Fluminense 0x1 Botafogo - Campeonato Brasileiro