Fernando Gago chega a Argentina para assinar com o Boca Juniors: "Volto para casa"

Na noite deste domingo, Fernando Gago desembarcou no Aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, para assinar o contrato e se tornar o novo treinador do Boca Juniors. Preferido por Román Riquelme, presidente do clube argentino, o técnico se reunirá com a cúpula da equipe nesta segunda-feira para acertar os detalhes.

"Estou feliz por estar aqui, volto para casa. Vou ser breve e sincero: amanhã teremos tempo para conversar e fazer uma boa conferência", disse o futuro técnico do Boca Juniors.

Com apenas 38 anos, Fernando Gago estava no Chivas Guadalajara, do México, desde janeiro deste ano. Contudo, para contar com seus serviços, o Boca Juniors precisará acionar a cláusula de rescisão estipulada pelos mexicanos, que gira em torno de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,6 milhões).

No clube mexicano, Fernando Gago esteve no banco de reservas em 32 partidas. No período, são 14 vitórias, nove derrotas, além de nove empates. No Chivas, foi muito elogiado pelo seu estilo de jogo mais ofensivo e propositivo.

Fernando Gago, ídolo argentino revelado pelo Boca, construiu uma carreira sólida como jogador, atuando em clubes de peso na Europa, como Real Madrid, Roma e Valencia. No papel de treinador, ele já teve passagens por equipes da Argentina como Racing, pelo qual pediu demissão, e Aldosivi, além de sua atual experiência no futebol mexicano.