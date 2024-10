Ex-atacante da seleção italiana diz que foi ameaçado por CR7 após críticas

Antonio Cassano, ex-atacante da seleção italiana, disse ter sido ameaçado por Cristiano Ronaldo após as críticas feitas ao jogador português no mês de setembro.

Ele me mandou uma mensagem de voz dizendo: 'Você me desrespeitou, não faça algo assim de novo'. Então eu respondi: 'Querido Cristiano, me escute. Você acha que eu desrespeito você, mas eu simplesmente não gosto de você como jogador. Qual é o problema?

Podcast The BSMT, da Itália

O que aconteceu

Cassano disse que Cristiano Ronaldo 'não sabe jogar futebol' durante uma entrevista que deu ao podcast Viva el fútbol, no último mês de setembro.

Eu falei que o Ronaldo é o número 1, o brasileiro. Cristiano Ronaldo não entra no meu top cinco, nem sequer no top dez, porque para mim a qualidade de um jogador é outra coisa

Segundo o italiano, CR7 enviou-lhe uma mensagem de texto com todas as suas conquistas e estatísticas e, em seguida, mandou um áudio avisando para que ele 'não faça algo assim de novo'.

Eu termino o trabalho que estava fazendo e recebo uma mensagem de texto de um número +34, que é da Espanha. É uma lista de todos os troféus, gols e estatísticas. Então ele me mandou uma mensagem de voz dizendo: 'Você me desrespeitou, não faça algo assim de novo. Então eu respondi: 'Querido Cristiano, me escute. Você acha que eu desrespeito você, simplesmente não gosto de você como jogador. Qual é o problema?

A polêmica já havia chegado à família de Cristiano. Elma Aveiro, irmã de CR7, não gostou das críticas feitas por Cassano em setembro e usou as redes sociais para responder o italiano.

Não conheço esse pobre homem e não me importa. Mas só te direi uma coisa: se Cristiano não sabe jogar e marcou 900 gols, imagine se ele soubesse. Dizem [que Cassano] foi jogador de futebol, eu acho que se enganaram, foi certamente um gandula

Cassano hoje está com 42 anos e se aposentou do futebol em 2018, aos 36. Ele passou por times como Roma, Real Madrid, Milan e Inter de Milão e fez dez gols em 39 jogos com a camisa da seleção italiana.