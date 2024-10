Enquete: torcedores do Corinthians entendem que Yuri Alberto pode ser considerado protagonista

O atacante Yuri Alberto divide opiniões entre torcedores do Corinthians. Apesar de ser o artilheiro da equipe na temporada com 20 gols em 48 jogos, o atleta é um dos jogadores mais cobrados do elenco.

Os números e o desempenho recente jogam a favor de Yuri, mas alguns corintianos alegam que o atacante não consegue manter regularidade e perde gols que um atacante de seu custo não pode perder.

Em enquete realizada pela Gazeta Esportiva, a Fiel Torcida não titubeou em apontar Yuri como um protagonista da equipe. Ao todo, 78,38% dos votantes concordaram que o atacante merece esse posto, enquanto apenas 21,62% entenderam que o jogador não está nesse patamar.

Artilheiro do Timão no Campeonato Brasileiro com sete gols, Yuri Alberto deve estar em campo na próxima quinta-feira, contra o Athletico-PR. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. O principal objetivo do time na temporada é escapar da zona de rebaixamento da liga nacional.