Em São Paulo, brasileira Rafa Miiller conquista título do maior torneio de beach tennis do mundo

Neste sábado, na Arena Eztec, aconteceram as semifinais e as finais do Sand Series, maior evento de beach tennis do mundo, que pela primeira vez na história ocorreu em São Paulo. Entre as mulheres, a dupla composta por Rafa Miiller, brasileira, e Patty Diaz, venezuelana, venceu o torneio. No âmbito masculino, o italiano Spoto e o francês Gianotti ficaram com a taça.

A edição de São Paulo marcou a terceira etapa do Sand Series em solo brasileiro neste ano, após passar por Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF). A competição conta com a chancela da ITF.

Na grande final da categoria feminina, a dupla que conta com as duas jogadoras número um do ranking da ITF (International Tennis Federation) venceu o título do Sand Series São Paulo. Diante da dupla italiana Ninny Valentini e Giulia Gasparri, Patty Diaz e Rafa Miiller confirmaram o favoritismo e, por 2 sets a 0, conquistaram o troféu.

Agora, no masculino, Nicolas Gianotti, atleta francês, e Mattia Spoto, da Itália, venceram Felipe Loch, brasileiro, e Antonio Ramos, espanhol, por 2 sets a 0. A decisão contou com lotação máxima na quadra central, com mais de 2.400 torcedores acompanhando a decisão.

No primeiro set, a dupla europeia foi dominante e fechou a primeira parcial em 6×2. Na segunda etapa, Felipe, de apenas 17 anos, e Ramos, que mesmo não sendo brasileiro ganhou o carinho da torcida presente, chegaram a equilibrar o jogo, mas perderam por 6 a 4.

Em ambas categorias, cada dupla vencedora levou US$10 mil. O Sand Series é o torneio do circuito competitivo com a maior pontuação para o ranking mundial. No meio do centro financeiro da capital paulista, o evento contou com nove quadras e um espaço coberto para garantir a continuidade do torneio, em caso de chuva.