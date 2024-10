Diretoria prioriza Zubeldía, mas reta final do Brasileiro terá peso em avaliação final

A diretoria do São Paulo não vem cedendo à pressão externa sobre o técnico Luis Zubeldía após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. O presidente Julio Casares e a alta cúpula tricolor prioriza a permanência do argentino no clube, entretanto, a reta final do Campeonato Brasileiro e os resultados acumulados pelo time neste período terão bastante peso na avaliação final.

Luis Zubeldía foi contratado para substituir Thiago Carpini após um início de temporada do São Paulo aquém das expectativas, apesar do título da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Mesmo sem experiência no Brasil e vindo do futebol equatoriano, o treinador rapidamente se adaptou, engatando uma sequência invicta de 12 partidas (quase dois meses).

Com seu perfil enérgico à beira do campo, Zubeldía também conquistou a torcida, que passou a ter mais esperanças em relação a um novo título. A realidade, porém, foi outra. O São Paulo se mostrou competitivo contra grandes equipes do cenário nacional, mas também oscilou em jogos que figurava como favorito. Mesmo vendendo caro, o Tricolor acabou eliminado em ambas as copas e se distanciando dos líderes do Campeonato Brasileiro.

Pesa a favor de Zubeldía o fato de, mesmo com um elenco tecnicamente inferior ao de alguns grandes clubes do Brasil, o São Paulo ter sido bastante competitivo ao longo de toda a temporada. Prova disso foi a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético-MG, em que sofreu o gol da derrota por 1 a 0, em pleno Morumbis, praticamente no último lance do jogo de ida - a volta terminou empatada em 0 a 0.

Outro exemplo foi o duelo com o Botafogo. É verdade que no Rio de Janeiro os donos da casa massacraram Lucas, Calleri e companhia, mas não conseguiram reverter a superioridade em gols. Já no Morumbis o time carioca até saiu na frente, mas o São Paulo foi perseverante, criou algumas boas chances, buscou o empate e poderia até ter virado a partida. Nos pênaltis, entretanto, os tricolores acabaram levando a pior, se despedindo da competição.

Nessas eliminações, Zubeldía fez escolhas questionáveis. O treinador também foi bastante criticado pela postura do São Paulo no clássico contra o Corinthians, em que jogou boa parte do duelo com dois homens a mais em campo e, ainda assim, não foi com tudo para cima do rival na tentativa de goleá-lo.

A derrota no último jogo, contra o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, foi mais um episódio que fez os torcedores são-paulinos ficarem irados. Justamente por isso, Zubeldía terá de mostrar nessas nove rodadas restantes de competição que, como todos, comete erros, mas é capaz de seguir guiando o São Paulo rumo a novos títulos.