Destaque na vitória sobre o Chile, Igor Jesus agradece chance de atuar pelo Brasil e confiança de Dorival

Neste domingo, em coletiva cedida pela CBF, Igor Jesus agradeceu oportunidade de atuar pela Seleção Brasileira e, ao lado de Luiz Henrique, seu companheiro de Botafogo, reconheceu confiança depositada pelo técnico Dorival Júnior em seu trabalho. O atacante foi um dos destaques na última vitória do Brasil, sobre o Chile, pelas Eliminatórias, ao marcar logo em sua estreia com a Amarelinha.

"Já vinha me preparando há muito tempo, sabia do meu potencial, sabia que um dia eu podia chegar até a Seleção, então me preparei para isso e agora, voltando ao Brasil, estou tendo um resultado rápido. Isso é fruto do meu trabalho e dos meus colegas, que têm me ajudado muito. Só quero crescer cada vez mais para que eu possa representar o meu país mais vezes", disse Igor.

"Desde que cheguei à Seleção, tenho me sentido muito bem, porque o Dorival sabe meu estilo e proporciono muita coisa no estilo de jogo dele, de atacar espaço, de poder fazer o pivô pros jogadores e, independente se daqui dois anos, não sei o que vai acontecer, pode ser que eu esteja na Copa do Mundo, pode ser que não, mas enquanto eu tiver a oportunidade, vou me preparar bem para quando chegar esse momento, se eu tiver a oportunidade, quero fazer um ótimo mundial", completou.

Igor também falou sobre sua movimentação na jogada do gol diante dos chilenos e citou que faz parte do seu estilo de jogo: "Treinamos muito esses movimentos de ataque ao espaço na semana passada e, na primeira oportunidade que tive de tomar a frente do zagueiro, não pensei duas vezes. Como eu tenho esse dom de atacar espaço, toda vez que tiver oportunidade sempre procuro atacar, porque o Dorival nos pede muito. Fizemos muito bem, conseguimos colocar em prática trouxemos o resultado positivo".

Para finalizar, o atleta conjecturou a próxima partida da Seleção, contra o Peru, em solo nacional, e avaliou a presença da torcida brasileira como forma de motivação: "Estou feliz por ter a oportunidade de jogar diante dos nossos torcedores. Isso faz muita diferença, porque sabemos o quanto o torcedor nos apoia e nos passa confiança também. Desde quando eu voltei ao Brasil, tinha essa vontade de sentir esse clima, de jogar com o estádio lotado, com o torcedor ao nosso favor", finalizou.

O Brasil retorna aos gramados na próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), quando recebe o Peru, no Estádio Mané Garrincha, pela décima rodada das Eliminatórias.