Coritiba derrota Amazonas em casa e se aproxima do G4 da Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Coritiba recebeu o Amazonas no Couto Pereira, venceu por 3 a 1 e se aproximou do G4 da competição. Matheus Frizzo (2) e Alef Manga balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Barros descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o Coritiba chegou aos 44 pontos, agora na oitava colocação da tabela, e diminuiu para seis sua diferença de somados em relação à última equipe da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. Já o Amazonas permaneceu com 42 pontos, na 11ª posição.

O Coritiba volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Na sexta-feira, às 21h30, o Amazonas recebe o Avaí, na Arena da Amazônia. Ambos os duelos serão válidos pela 32ª rodada.

? 1T | ? 45? | ? TÁ NA REDEEE! FRIZZO COBROU BEM DEMAIS, SEM CHANCE PRO GOLEIRO! Foi o primeiro do Verdão. VAMOOOOOOOOOOO! ? Mateus Suzin | Coritiba ? #CFCxAMFC | 1×0

?? #SomosCoxa pic.twitter.com/oxFONjw6NW ? Coritiba (@Coritiba) October 13, 2024

O placar foi inaugurado pelo Coritiba aos 46 minutos do primeiro tempo. Após finalização de Vini Paulista, o goleiro Marcão espalmou, mas na sobra, em tentativa de evitar outro arremate, derrubou Natanael na área e o árbitro assinalou penalidade. Na cobrança, Matheus Frizzo bateu firme e converteu.

Aos 16 minutos da etapa complementar, o Coritiba ampliou a vantagem. Em jogada de contra-ataque, Júnior Brumado foi puxado por Ezequiel na área e, após análise do VAR, outro pênalti foi marcado. Matheus Frizzo cobrou e marcou novamente.

O Amazonas descontou aos 28 minutos da segunda etapa. Após cobrança de falta de Diego Torres pela direita, Barros desviou de cabeça e balançou as redes.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o Coritiba aumentou a diferença. Vini Paulista dominou pela direita, limpou o marcador e encontrou Alef Manga que, arrematou forte no canto direito de Marcão, que nada pôde fazer.