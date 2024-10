Corinthians realiza ajustes táticos visando a partida contra o Athletico-PR

Visando o duelo com o Athletico-PR, o Corinthians realizou seu quinto dia consecutivo de treino neste domingo. As atividades comandadas pelo treinador Ramón Díaz no CT Joaquim Grava foram voltadas para ajustes táticos

O dia começou com atividades na academia. Após o aquecimento e uma sessão de posse de bola no campo, Ramón Díaz implementou um exercício tático coletivo focado em enfrentamento. A comissão técnica aproveitou essa oportunidade para orientar os jogadores em várias situações de jogo.

Antes do confronto contra o Athletico-PR, o Corinthians terá mais três dias de atividades. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, e é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo contra o Furacão, o Timão deve contar com o volante Alex Santana, que vem trabalhando no gramado com os companheiros após se recuperar de lesão na coxa. Outro "reforço" deve ser José Martínez, que está suspenso nas Eliminatórias Sul-Americanas pela Venezuela e deve retornar antes do previsto a São Paulo.

O Corinthians segue buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube paulista ocupa a 18ª colocação da tabela, com 29 pontos conquistados, um atrás do Fluminense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.