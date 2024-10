Contra o Juventude, Palmeiras busca atingir maior série invicta como visitante neste Brasileirão

Embalado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue na caça ao líder Botafogo. O próximo compromisso do Verdão é o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada. Contra a equipe gaúcha, o Alviverde mira atingir sua maior série invicta como visitante nesta edição da competição nacional.

Caso empate ou vença contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), o Palmeiras chegará ao seu sexto jogo invicto longe de seus domínios, feito que ainda não atingiu nesta edição de Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Alviverde paulista acumula cinco jogos sem saber o que é perder como visitante. No período, a equipe empatou três vezes, contra o Flamengo (1 a 1), Internacional (1 a 1) e RB Bragantino (0 a 0), e venceu outros dois duelos, diante do Athletico-PR (0 a 2) e do Vasco (0 a 1).

A sequência de invencibilidade como visitante se igualou com a série entre abril e junho, nas primeiras rodadas. Neste período, o time comandado por Abel Ferreira venceu Vitória, na estreia, empatou com o São Paulo, na quarta rodada e engatou vitórias seguidas sobre Cuiabá, Criciúma e Atlético-MG, nas quinta, sétima e nona rodadas.

No geral, como visitante, o Palmeiras tem a segunda melhor campanha e fica atrás apenas do Botafogo. Os paulistas, em 14 jogos longe de seus domínios, têm seis vitórias, cinco empates e três derrotas - o que resulta em um aproveitamento de 54,76% dos pontos. Vale destacar que o Verdão soma nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras visita o Juventude no dia 20 de outubro, um domingo, às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. O clube paulista, atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, figura na vice-liderança com 57 pontos conquistados, três a menos que o Botafogo, líder.