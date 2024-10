Como 'perfil de Kaká' auxilia joia do Palmeiras por acordos fora do futebol

O zagueiro Vitor Reis, de 18 anos, só disputou 15 jogos pelo time profissional do Palmeiras mas já chama a atenção de gigantes como Arsenal, Barcelona, Liverpool e Real Madrid. De acordo com João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, ele será o defensor mais caro da história do futebol brasileiro: não será negociado por menos que 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual).

Aproveitando esses holofotes, a P&P Sport Management — que cuida da carreira do atleta — fechou uma parceria com a Wolff Sports, que a partir de agora terá exclusividade na gestão e comercialização da imagem de Vitor Reis. A agência de marketing esportivo foi quem cuidou do plano de carreira comercial de Endrick, um dos primeiros grandes sucessos no mundo dos atleta, e agora tem a missão de transformar um zagueiro no "queridinho" do mercado publicitário.

O perfil do Vitor ajuda muito, porque é um perfil que as empresas gostam dessa obviedade em relação ao perfil do atleta. Se eu fosse uma empresa e quisesse patrocinar um atleta durante a carreira dele, qual eu patrocinaria com os olhos fechados? Você vai dizer o Kaká, que era um atleta óbvio no sentido de ser um gentleman, boa postura, nunca se envolveu em polêmica. O Vitor tem essa linha do Kaká. Ele é um bom garoto, caseiro, gosta da família, focado, centrado, ele é frio. Esse perfil é muito bem visto pelas empresas. Na hora que você associa uma marca com um atleta, você está buscando os atributos do atleta e o atleta está buscando os atributos da marca. Quando essa troca de atributos acontece, é o que a marca está buscando.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, em entrevista ao UOL.

Ano de Vitor Reis chamou atenção da agência e, segundo Wolff, já existe um primeiro acordo encaminhado com uma empresa do segmento financeiro. Mesmo só disputando 15 partidas pelo profissional, Reis é constantemente elogiado por Abel Ferreira nas coletivas, marcou dois gols em jogos grandes (contra Flamengo e Corinthians) e fez o torcedor cogitar a saída de Gustavo Gómez ou Murilo do time para que ele fosse o titular — algo inimaginável nos últimos anos.

Zagueiro deve ser o mais caro da história do futebol brasileiro. JP Sampaio afirmou em entrevista ao programa El Chiringuito de Jugones que dois clubes sondaram o Palmeiras e falaram em 30 milhões de euros por Vitor Reis — são 10 milhões a mais do que a marca anterior, que foi a venda de Beraldo do São Paulo para o PSG.

Em outubro do ano passado, Vitor Reis foi eleito pelo jornal britânico "The Guardian" um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial. Ao todo, quatro brasileiros nascidos em 2006 fizeram parte dessa lista, entre eles outras duas Crias da Academia: o atacante Endrick e o meia-atacante Luis Guilherme.

Em fevereiro deste ano, o garoto de 18 anos estendeu seu vínculo com o clube até fevereiro de 2027. A multa rescisória do jovem defensor para o mercado exterior é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 613 milhões na cotação atual).

Para o plano comercial, eu gosto da carreira de dois atletas da atualidade: do Carlos Alcaraz, que é um tenista jovem, assim como o Vitor, que já tem um nome globalmente conhecido e que, apesar da pouca idade, é um atleta que vem performando dentro da quadra e vem dando bons exemplos fora dela. E não é à toa que hoje ele tem marcas como BMW, Rolex, Itaú, e Nike, e o outro atleta é o Jude Bellingham que também tem boas marcas como McDonald's, Lucozade, que é uma marca de isotônico muito famosa na Inglaterra, e a Adidas. São dois atletas referência, que é o que nós gostaríamos para o Vitor. Não é quantidade, é qualidade, são parcerias verdadeiras.

Veja trechos da entrevista com Fábio Wolff

Como transformar um zagueiro em um nome atrativo para o mercado? "O zagueiro é mais difícil de emplacar do que o atacante, porque se os dois fizerem duas partidas maravilhosas, o atacante vai ter mais destaque. Tanto que esses jogadores do ataque, ou são os pontas, os atacantes, eles costumam ser vendidos por valores maiores. É um desafio. Eu já escutei de alguns assim: 'eu quero ver agora você fazer um zagueiro'. Para nós, esses desafios se tornam mais interessantes. Assim como no passado a gente já fez acontecer coisas pouco prováveis, é óbvio que dependendo muito também da performance do atleta, não adiantava estar vendendo ele se ele não performasse no campo, mas de vender, de fazer a venda do patrocínio mais precoce do futebol brasileiro. É um desafio, mas nós adoramos desafios".

Interesse de gigantes europeus em Vitor Reis: "O fato dele estar sendo sondado por grandes clubes europeus e o nome dele cada vez mais vai estar em veículos de comunicação, na mídia, isso, óbvio, para nós vai nos ajudar a implementar o plano que nós precisamos. Independentemente da posição dele, o importante é o atleta conseguir desempenhar no campo o que ele se propõe a fazer e o Vitor tem demonstrado essa maturidade. Não é à toa que estreou por exemplo contra o Corinthians fazendo um gol de cabeça e depois fez um gol contra o Flamengo e teve atuações maravilhosas. E o Abel enfim tem utilizado ele com frequência e tem dois outros excelentes zagueiros. Enfim, é uma carreira longa, ninguém tem pressa para fazer as coisas de forma atropelada".

Maturidade de Vitor Reis: "Apesar da pouca idade, tem apenas 18 anos, é um menino que sabe onde quer chegar. Não é à toa, ele foi capitão na base da seleção brasileira. Está sendo sondado por grandes clubes europeus. É um menino tranquilo, você está do lado dele, ele passa tranquilidade. E essa tranquilidade passa confiança. Então, nós iniciamos o trabalho com ele, essa é a segunda semana. Foi preciso, óbvio, fazer uma entrevista, entender um pouco mais dele, das características dele para que a gente pudesse trazer essas informações para dentro, para montar um plano estratégico de posicionamento de imagem com as características dele. Isso é importante frisar. Cada atleta é diferente. Não é uma produção de bolo que você põe lá o molde e vai fazendo. Eu costumo dizer que é um trabalho muito artesanal, que tem que se levar em consideração as características do atleta. Ele é mais solto? Ele é mais tímido? Ele é mais família? Ele é menos família? Enfim, essas informações todas são importantes para que a gente possa ser assertivo no sentido de fazer um plano que se adeque às características dele, um plano customizado inteiramente, e que ele seja o mais importante de tudo, ele seja um plano verdadeiro, que eu esteja vendendo o atleta que eu estou me dispondo a vender. Então, essa é uma coisa muito importante que vem funcionando aí nos trabalhos que a gente vem realizando".