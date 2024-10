Com gols de jogadores do Palmeiras, Seleção Brasileira sub-20 goleia o Resende em jogo-treino

Atacante do Palmeiras, Luighi brilhou em jogo-treino da Seleção Brasileira sub-20, neste domingo. Ele marcou quatro dos seis gols na goleada por 6 a 2 sobre o time sub-20 do Resende (RJ), em jogo-treino realizado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Os outros gols foram anotados pelo também palmeirense Thalys e por Gustavo, do Internacional.

A dupla artilheira Luighi e Thalys começaram entre os titulares, assim como o zagueiro Benedetti. O técnico Ramon Menezes escalou sua equipe inicial com: Otávio; Igor Felisberto, Benedetti, Arthur Dias e Léo Dérik; Kauan, Dudu e Thalys; Gustavo Prado, Nathan e Luighi. Todos jogadores participaram da atividade.

Além dos três que começaram jogando, o lateral Arthur Gabriel é outro jogador do Palmeiras que compõe o grupo. Recentemente, o quarteto palmeirense faturou a taça do Brasileirão sub-20 ao vencer o Cruzeiro. Luighi, por exemplo, já estreou no time profissional do Verdão e já até anotou um gol.

O time sub-20 do Brasil tem mais um jogo-treino, na terça-feira para aproveitar o período de preparação para disputa do Sul-Americano, competição da qual a Seleção Brasileira é atual campeão. A equipe de Ramon Menezes enfrenta a equipe sub-20 do Nova Iguaçu (RJ), às 10 horas (de Brasília), também na Granja Comary.

Os jogadores se apresentaram no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira na última segunda-feira para a terceira fase de preparação com foco no torneio, que será disputado entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro, em Lima, no Peru.