Com Ferraresi na seleção e Arboleda fora, Ruan Tressoldi pode ganhar chance no São Paulo

Ruan Tressoldi pode ser a novidade do São Paulo na próxima quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Arboleda, que cumprirá suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, e Ferraresi, que joga pela seleção venezuelana um dia antes, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Desta forma, há grandes chances de Ruan Tressoldi ganhar uma oportunidade. O zagueiro foi contratado por empréstimo na janela de transferências do meio do ano, porém, até agora não recebeu muitas oportunidades para mostrar seu futebol.

Ruan Tressoldi se destacou no futebol italiano atuando pelo Sassuolo. O zagueiro aceitou a proposta do São Paulo para retornar ao seu país de origem e ainda busca se consolidar no time, cuja zaga titular é formada por Arboleda e Alan Franco.

Ruan Tressoldi soma dois jogos pelo São Paulo. O zagueiro foi titular nas partidas contra Cruzeiro e Internacional, em que o técnico Luis Zubeldía optou por escalar um time completamente alternativo para preservar seus principais jogadores para as decisões na Copa do Brasil e Libertadores.

Vindo de uma derrota por 2 a 0 para o Cuiabá na última rodada, o São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro para não deixar a vaga na Libertadores de 2025 ficar distante. Ruan Tressoldi, por sua vez, pode ter uma oportunidade de ouro para mostrar à comissão técnica que também é capaz de dar conta do recado na defesa tricolor.