Candidata à reeleição, Leila comenta renovação de Abel com o Palmeiras e reforça desejo de títulos

Candidata à reeleição na presidência do Palmeiras, Leila Pereira não escondeu o desejo de continuar com Abel Ferreira à frente do Verdão caso seja escolhida para mais uma gestão. A palestrina ressaltou a importância do treinador para a história do clube e o elegeu como "maior"

"O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025, isso está em contrato, o "verde" no branco. Se eu for reeleita presidente do Palmeiras, gostaria muito que nosso treinador ficasse conosco até o final do meu segundo mandato, que seria dezembro de 2027. Isso séria histórico, presidente nenhum passou dois mandatos com um único treinador. Tenho a felicidade de ter esse grande treinador que, para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Isso tudo ainda não foi tratado e tem o seu tempo", afirmou Leila Pereira em entrevista ao Metrópoles.

Questionada a respeito dos desejos caso a reeleição ocorra, Leila Pereira destacou a vontade de vencer dois campeonatos que ainda não tem na prateleira como presidente do Palmeiras.

"Eu faço o possível pelo Palmeiras. Vivo o Palmeiras 24h. A nossa gestão conquistou 31 títulos de campeonatos organizados pela Federação Paulista, CBF e Conmebol, isso é histórico. Estamos passando por uma era extremamente vitoriosa e, claro, que o Palmeiras entra em campo sempre com intuito de conquistar títulos. Tem títulos que minha gestão não conseguiu ainda que eu queria muito conquistar, como Libertadores e Copa do Brasil", pontuou a presidente.

Leila aproveitou para reforçar o esforço do elenco para erguer mais um Brasileirão. "Trabalhamos diariamente para conquistar o próximo título e estamos lutando com unhas e dentes pelo tricampeonato brasileiro, esse é o nosso foco do momento."

A presidente do Alviverde também comentou a estrutura do clube, muito elogiada por jogadores da Seleção Brasileira que trabalharam lá na última data Fifa. Rodrygo, por exemplo, rasgou elogios ao CT do Verdão e traçou uma comparação ao do Real Madrid.

"É uma força do Palmeiras e é um orgulho de todos nós palmeirenses. Tudo isso que a Seleção Brasileira pôde aproveitar é um trabalho recente, são dez anos que nós construímos toda essa estrutura espetacular e, anualmente, estamos melhorando, vendo o que os principais exemplos do futebol mundial têm feito para repetirmos aqui", disse Leila Pereira.

"É bacana, eu vi a declaração de vários atletas que jogam na Europa. Eu não tenho dúvida que isso colabora e muito pela nossa performance em campo. Mas, é obvio, não existe estrutura que funcione sem profissionais de primeira linha que nós temos aqui também", finalizou.