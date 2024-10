ATP Challenger 100 terá brasileiro na disputa da chave principal

Nesta segunda-feira, o Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, o ATP Challenger 100, terá sua rodada final de classificação e o início da chave principal. O torneio será disputado na Sociedade Hípica Paulista, a partir das 11h (de Brasília). As duas últimas rodadas da classificação definirão as vagas restantes na chave principal.

A competição, que distribui 130 mil dólares em prêmios, terá seus principais candidatos ao título também estreando nesta segunda. O argentino Federico Coria, cabeça de chave número 1 e integrante do top 100, enfrenta seu compatriota Santiago Rodríguez Taverna. Outro destaque é o também top 100 Francisco Comesana, que terá um confronto duro contra o libanês Hady Habib.

O brasileiro Mateus Alves, destaque da casa, recebeu um convite da organização após uma sequência de bons resultados no circuito, incluindo a final do Challenger 75 na Colômbia no mês passado. Ele encara o argentino Juan Pablo Ficovich em um duelo inédito entre os dois.

Mateus Alves em ação. João Pires/Foto Jump

"Estou muito feliz com o convite. Disputar esse torneio perto de casa, no interior de São Paulo, é muito importante para mim. Estou em um ótimo momento, alcancei minha primeira final de Challenger e estou no melhor ranking de simples e duplas da carreira. Venho treinando forte nas últimas semanas e as expectativas são as melhores", disse Mateus.

Transmissão dos jogos ATP Challenger 100

A partir desta segunda-feira, todos os jogos da quadra principal do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas serão transmitidos ao vivo pelo Disney+, com narração da ESPN em duas das partidas.