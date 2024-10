Alef Manga marca e se emociona em retorno após suspensão por envolvimento com apostas

Alef Manga está de volta ao futebol após cumprir um ano de suspensão por envolvimento com apostas esportivas. O atacante retornou aos campos na vitória do Coritiba neste domingo, contra o Amazonas, por 3 a 1, no Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alef Manga entrou aos 34 do segundo tempo e marcou o terceiro gol do Coxa aos 38. Ele se emocionou após balançar as redes e foi muito abraçado pelos companheiros.

"Agradecer a Deus por estar fazendo aquilo que mais amo. Agradecer principalmente a torcida, meus companheiros de trabalho, que me deram uma segunda oportunidade, o clube e toda a diretoria. Cheguei para ser mais um, quero muito ajudar meus companheiros. Depois desse jogo de hoje, temos condições de buscar o acesso, sabemos que é muito difícil", disse Manga na saída do gramado.

"Estou muito feliz, agradecer a minha família, esses 10 meses foram de muito aprendizado e reflexão, as amizades também. Só agradecer a Deus, sem palavras, me abençoou com o gol, muito feliz, agradecer ao Vini pela assistência também", continuou o camisa 11.

Alef Manga está liberado para jogar desde 26 de setembro. Ele não atuava em uma partida profissional desde outubro de 2023, pelo Pafos, do Chipre.

"Agradecer ao Jorginho pela oportunidade, sei muito bem da gravidade do que ocorreu, prejudiquei muito o clube. Desde que eu entrei nesse clube, quero sempre me entregar ao máximo. Me identifiquei muito com o Coritiba, quero muito ficar mais tempo aqui, fazer história com esse clube. Essa torcida merece. Na hora do gol o professor Jorginho me abraçou e disse 'falei que você ia fazer'", finalizou o atacante.

Alef Manga foi suspenso por 360 dias por ter recebido cartão amarelo propositalmente no jogo contra o América-MG, em 2022.