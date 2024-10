Yuri Alberto pode ser considerado protagonista no Corinthians? Opine!

O atacante Yuri Alberto divide opiniões entre torcedores do Corinthians. Apesar de ser o artilheiro da equipe na temporada com 20 gols em 48 jogos, o atleta é um dos jogadores mais cobrados do elenco.

Os números e o desempenho recente jogam a favor de Yuri, mas alguns corintianos alegam que o atacante não consegue manter regularidade e perde gols que um atacante de seu custo não pode perder.