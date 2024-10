Uruguai sofre gol no fim, perde do Peru e não assume a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta sexta-feira, no Estádio Nacional do Peru, o Uruguai foi derrotado pelo Peru por 1 a 0, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Celeste viu Miguel Araujo marcar no final do duelo e dar a vitória aos mandantes.

Agora, diante da derrota fora de casa, o Uruguai continuou com 15 pontos, no terceiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas. A distância para a líder Argentina é de quatro unidades. O Peru, por sua vez, conseguiu um importante resultado, deixou a lanterna da competição e, com seis pontos, ocupou a nona posição.

Pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que inauguram o returno da competição, o Uruguai, na próxima terça-feira (15), recebe o Equador, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário. Já o Peru enfrenta a Seleção Brasileira, no mesmo dia, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O gol peruano saiu na reta final do jogo, aos 43 minutos da etapa complementar. Pela direita do campo de ataque, Piero Quiaspe cruzou para a grande área e Miguel Arcanjo apareceu, livre de marcação, para cabecear firme em direção ao gol. Rochet, goleiro uruguaio, chegou a tocar na bola, mas não impediu que suas redes fossem balançadas.