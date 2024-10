Thiago Silva dá mais um passo para voltar a jogar pelo Fluminense

O Fluminense vive a expectativa de poder contar com Thiago Silva no clássico com o Flamengo, na próxima quinta-feira, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ídolo tricolor avançou na recuperação.

Neste sábado, segundo o "ge", Thiago Silva participou de treino no campo e deu mais um passo para voltar a jogar. O zagueiro está em recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo.

Thiago Silva não atua desde o dia 25 de setembro, quando o Fluminense perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, na Arena MRV, e se despediu da Copa Libertadores nas quartas de final.

O zagueiro tricolor já está liberado pelo departamento médico e realiza a transição para o gramado. Assim, ele tem boas chances de reforçar o Fluminense no clássico com o Flamengo.

Se vive a expectativa pelo retorno de Thiago Silva, o Tricolor Carioca vai ter três desfalques contra o Flamengo: o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Keno estão suspensos, enquanto Serna está lesionado. O Fluminense está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos em 28 jogos.