Sub-15 do Palmeiras goleia o Ituano e abre grande vantagem na semifinal do Paulista

Neste sábado, a equipe sub-15 do Palmeiras não tomou conhecimento e goleou o Ituano por 7 a 0, em jogo válido pela ida das semifinais do Campeonato Paulista da categoria. Os gols do Verdão no Estádio Novilli Jr, em Itu, foram feitos por Isaac Nicolas, Erick Kauã, Thauan (2), Ruan Yago e Icaro (2).

O Palmeiras entrou em campo com a seguinte escalação: Lucca; Matheus Gomes, Guilherme Lira, Claudio e Thiago; Felipe, Ruan Yago e Thauan; Isaac Nicolas, Erick Kauã e Luidi. Lucas Macorin é o treinador.

Por ter uma campanha superior à do Ituano, o Alviverde poderá decidir o duelo eliminatório em sua casa. A partida de volta está marcada para o próximo sábado (19), às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Na atual edição do Campeonato Paulista sub-15, o Palmeiras tem 25 jogos disputados, com 22 vitórias, dois empates e uma derrota. Além disso, foram 105 gols marcados e apenas 12 sofridos.

Assim, o Palmeiras busca seu quinto título consecutivo do estadual da categoria. Em 2023, o título veio sobre o rival Corinthians, vencendo no placar agregado por 3 a 2. No total, a categoria tem 11 taças do Paulistão.