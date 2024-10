Sport está invicto e tem bom aproveitamento desde a estreia de Pepa

O Sport está em grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde a estreia do técnico Pepa, o Leão da Ilha ainda não perdeu na competição, alcançando 75% de aproveitamento neste período, segundo o site Sofascore.

Pepa estreou pelo Sport no dia 7 de setembro, na vitória da equipe pernambucana sobre o Avaí, por 2 a 0. Desde então, o time de Recife conquistou mais quatro vitórias e outros três empates, chegando aos 75% de aproveitamento com o treinador português.

? O @SportRecife está invicto e é o líder do @BrasileiraoB 2024 desde que Pepa assumiu o comando da equipe! ?? ?? 8 jogos

? 5V - 3E - 0D (!)

? 75.0% aproveitamento (!)

?? 12 gols

? 4 gols sofridos (!)

? 7.2 finalizações p/ marcar gol

?? 24.2 finalizações p/ sofrer gol (!) pic.twitter.com/covdUH8QXc ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 11, 2024

Com apenas 43 anos, Pepa foi contratado pelo Sport para substituir o experiente Guto Ferreira, após resultados ruins na Série B, que distanciaram o Leão da briga pelo acesso à elite nacional.

Os bons resultados com Pepa recolocaram o Sport na briga por vaga à Série A do Brasileirão. O clube pernambucano ocupa a terceira colocação na tabela após 30 jogos, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.