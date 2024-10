Seleção faz primeiro treino em Brasília com presença de fãs e pentacampeão

Já em Brasília para a partida contra o Peru, pela próxima rodada das Eliminatórias, a Seleção Brasileira realizou na tarde deste sábado seu primeiro treino na capital federal, no Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão. Em atividade aberta para a presença de público, os jogadores puderam aumentar seu contato com os fãs.

"É sempre importante a torcida estar junto com a gente. Estamos ligados no mesmo objetivo. Ficamos felizes com a ajuda deles. Precisamos muito da torcida também. Vamos continuar assim, que tem mais coisa boa pela frente", disse o atacante Luiz Henrique, autor do gol da vitória da Seleção contra o Chile, na última quinta-feira, em Santiago.

"Fico feliz de ver tanto carinho. Isso nos passa muita confiança. Temos que sentir um pouco dessa energia para que possamos colocar dentro de campo e trazer os resultados positivos", contou Igor Jesus.

O pentacampeão Lúcio, que mora em Brasília, também esteve presente. Antes do treino, ele conversou com Dorival Júnior e com o resto da comissão técnica.

A atividade deste sábado já contou com a presença do meio-campista Matheus Pereira, do Cruzeiro, convocado nesta sexta-feira para o lugar de Lucas Paquetá, suspenso para o próximo jogo.

A Seleção ainda terá mais dois dias de preparação até a partida contra o Peru, na próxima terça-feira, no Estádio Mané Garrincha, a partir das 21h45 (de Brasília). O Brasil subiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, com 13 pontos. Na próxima rodada, pode chegar à segunda colocação, dependendo dos resultados de Uruguai e Colômbia.