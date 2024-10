Série B: Santos vence Mirassol no sufoco com um a menos e volta à liderança

O Santos venceu o Mirassol por 3 a 2, neste sábado (12), na Vila Belmiro. O confronto foi válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Giuliano, Willian Bigode e Luan Peres marcaram para o time santista. Gabriel, de pênalti, e Dellatorre fizeram os dos visitantes.

Diego Pituca foi expulso no fim do segundo tempo. O jogador levou o segundo amarelo por agressão quando o placar já estava 3 a 2.

A vitória garantiu a liderança para o Peixe, que foi a 56 pontos. O Mirassol segue no G4, em quarto lugar, com 50 pontos.

O Santos volta a jogar na quarta (16) contra a Chapecoense. O Mirassol entra em campo somente no próximo sábado (19) contra o Novorizontino.

Homenagem no intervalo. Para celebrar o aniversário de 108 anos da Vila Belmiro, o Santos levou os funcionários que fazem parte da história do clube para o gramado.

Como foi o jogo

Começo quente na Vila Belmiro. A rede balançou três vezes antes dos 15 minutos de primeiro tempo entre Santos e Mirassol. Giuliano fez um gol relâmpago em boa troca de passes do ataque santista. Pouco tempo depois, o árbitro marcou pênalti para o Mirassol e os visitantes já empataram com Gabriel. A reação para deixar o Peixe na frente de novo veio com Willian Bigode, que depois da assistência para o primeiro, aproveitou a titularidade também marcando o dele.

Três vezes na trave. O Santos ficou perto do terceiro com Guilherme, mas o jogador não teve sorte em três lances diferentes. No fim do primeiro tempo, o atacante mandou no travessão. Na etapa final, o jogador teve mais duas chances e novamente desperdiçou acertando a trave, uma delas sem goleiro.

Mirassol cresce e empata. O Peixe não aproveitou as oportunidades claras com Guilherme, e o Mirassol passou a gostar do jogo. Os visitantes começaram a frequentar o campo de ataque com perigo, o time santista vacilou na marcação e Dellatorre deixou tudo igual na Vila Belmiro.

Luan Peres brilha e Santos na frente de novo. Carille mexeu no time e colocou Otero no lugar de Guilherme após mais uma finalização do atacante que não entrou. O venezuelano chutou de fora da área e Muralha fez grande defesa, mandando para escanteio. Na bola parada, Otero praticamente deu um passe para Luan Peres marcar o terceiro do Santos.

Expulsão e sufoco. Diego Pituca já tinha um amarelo quando agrediu Gazal com um soco. O árbitro deu o vermelho direto e o jogador foi para o vestiário. O VAR pediu a revisão do lance, Pituca voltou para o gramado e Gustavo Bauermann trocou o vermelho por um amarelo. A expulsão foi mantida porque ele já tinha um amarelo.

Lances de destaque

1x0. Logo antes do primeiro minuto de jogo, Willian ajeitou para Giuliano que chutou de fora da área, de primeira, acertando o canto do gol.

1x1. JP Chermont derrubou Fernandinho dentro da área e a penalidade foi marcada no mesmo segundo por Gustavo Bauermann. Gabriel deslocou Brazão e empatou a partida aos 6 minutos do primeiro tempo.

2x1. Aos 12 minutos, Willian experimentou um chute forte que chegou no ângulo, longe do alcance de Alex Muralha. O atacante pegou de primeira após cobrança de lateral.

2x2. Aos 28 minutos do segundo tempo, Lucas Gazal cruzou livre de marcação para o miolo da área. A zaga deixou a bola passar e ela chegou para Dellatorre, que dominou e marcou com facilidade.

3x2. Aos 39 minutos, Otero bateu cruzamento do lado direito e Luan Peres cabeceou da marca do pênalti direto para o gol.

Ficha Técnica

Santos 3 x 2 Mirassol

Série B -- 31ª rodada

Data e horário: 12 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro

Arbitragem: Gustavo Bauermann

Assistentes: Alex dos Santos e Bruno Muller

VAR: Paulo Renato Coelho

Cartões amarelos: Guilherme, Escobar, Gil, Diego Pituca (2), Brazão (SAN), Lucas Gazal, Alex Muralha (MIR)

Cartão vermelho: Diego Pituca (SAN)

Gols: Giuliano (2'/1ºT), Gabriel (5'/1ºT), Willian (12'/1ºT), Dellatorre (28'/2ºT), Luan Peres (39'/2ºT)

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Gil, Luan Peres e Escobar; Sandry (Alison), Pituca e Giuliano (Jair); Willian Bigode (Laquintana), Wendel Silva (Furch) e Guilherme (Otero). Técnico: Fabio Carille

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon (Luiz Otavio), João Victor, Gazal e Zeca (Zé Mario); Neto Moura (Iury Castilho), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Leo Gamalho), Fernandinho (Chico Kim) e Dellatorre. Técnico: Mozart