Santos vence o Mirassol em jogo de cinco gols na Vila e assume a liderança da Série B

O Santos venceu o Mirassol, neste sábado, por 3 a 2, em duelo da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Giuliano, Willian Bigode e Luan Peres anotaram os gols do Peixe, enquanto Gabriel, de pênalti, e Dellatorre anotaram os tentos do Mirassol, na Vila Viva Sorte, em Santos (SP).

Com este resultado, o Santos chega a 56 pontos e volta a assumir a liderança da Série B, deixando o Novorizontino, com 54, para trás. O Mirassol segue em quarto, com 50.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O Mirassol, por sua vez, duela com o Novorizontino, no sábado, às 17 horas, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

O jogo

A partida começou a todo vapor na Vila Viva Sorte, que completou 108 anos neste dia 12 de outubro. O Santos recuperou a bola no campo de ataque, trabalhou bem a bola, Giuliano recebeu de Willian Bigode, bateu firme, de primeira, da entrada da área, e estufou a rede de Alex Muralha. Contudo, o Peixe mal teve tempo para comemorar. No lance seguinte JP Chermont derrubou Fernandinho na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Gabriel mandou no conto direito de Gabriel Brazão e deixou tudo igual. Aos nove minutos, cobrou escanteio fechado e Muralha espalmou.

A resposta do Mirassol também foi rápida e o time do interior paulista chegou com perigo aos dez. Gazal recebeu de Lucas Ramon, finalizou bem e Brazão fez grande defesa. O Peixe voltou a ficar à frente do placar aos 12 minutos. Depois de cobrança de lateral de JP Chermont, Willian Bigode recebeu livre, finalizou bem e não deu chance para o goleiro. Aos 18, o Mirassol assustou a defesa santista em desvio de Dellatorre, mas Escobar recuperou e afastou o perigo de dentro da pequena área.

Dez minutos depois, o Peixe quase fez o terceiro. O Peixe saiu em contra-ataque, Guilherme recebeu de Wendel Silva na esquerda, finalizou e acertou o travessão do Mirassol. Aos 31, o Mirassol chegou mais uma vez. Dellatorre teve espaço e bateu para fora, perto da trave direita de Brazão. Na sequência, o Santos respondeu. Escobar cruzou na área, Wendel Silva desviou de cabeça e a bola passou por Bigode e ficou fácil para Muralha.

Aos oito do segundo tempo, o Santos teve nova chance de ampliar. Guilherme cobrou falta na área, mas Lucas Gazal fez o corte e mandou para escanteio. Em seguida, o Mirassol arriscou de fora da área com finalização de Gabriel, que mandou por cima do travessão de Brazão. Aos 12, Guilherme tabelou com Wendel em jogada de contra-ataque, finalizou de dentro da área e acertou a trave. Cerca de cinco minutos depois, Guilherme desperdiçou outra chance. Laquintana cruzou pela direita, o camisa 11 recebeu de frente para o gol e carimbou o travessão.

O Santos pressionou o adversário e, aos 22, Hayner bateu de fora da área e Muralha mandou para escanteio. Depois da cobrança, Luan Peres cabeceou, mas para fora. Pouco depois, Guilherme avançou pela esquerda e tocou para Wendel Silva, que finalizou por cima da meta de Muralha. Sem aproveitar as chances, o Santos viu o Mirassol empatar aos 28. Gazal levantou a bola na área, Dellatorre venceu a marcação de Hayner e completou de dentro da pequena área para o fundo do gol de Brazão.

Precisando do resultado, o Santos se manteve no ataque e, por pouco, Otero não fez o terceiro. O atacante finalizou de fora da área, a bola pingou na frente de Muralha e o goleiro espalmou. e fez o terceiro gol aos 38 do segundo tempo. Luan Peres aproveitou o cruzamento pelo alto após cobrança de escanteio e marcou o tento da vitória santista. Nos acréscimos, o árbitro expulsou Pituca após confusão na área. Primeiro, ele deu cartão vermelho, mas depois de revisar no VAR, aplicou o segundo amarelo, e o Santos ficou desfalcado.

A reta final do jogo ficou tensa. Lucas Ramon teve choque de cabeça com Escobar, ficou caído no gramado e gerou preocupação. O atleta do Mirassol foi retirado do campo de maca e recebeu atendimento à beira do gramado.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 3 X 2 MIRASSOL

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 12 de outubro de 2024, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann-SC



Assistentes: Alex Dos Santos-SC e Bruno Muller-SC



VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho-RJ



Cartão vermelho: Diego Pituca (Santos)



Cartões amarelos: Guilherme, Escobar e Diego Pituca (Santos); Gazal (Mirassol)



Público: 11.816 torcedores



Renda: R$ 569.176,25

Gols: Giuliano, 1? do 1°T e Willian Bigode, aos 12? do 1°T, e , Luan Peres aos 38? do 2°T (Santos); Gabriel, aos 4? do 1°T, e Dellatorre, aos 28? do 2°T (Mirassol)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Luan Peres, Gil e Escobar; Diego Pituca, Sandry (Alison) e Giuliano (Jair); Willian Bigode (Laquintana), Wendel Silva (Julio Furch) e Guilherme (Otero).



Técnico: Fábio Carille

MIRASSOL: Alex Muralha; Zeca (Zé Mário), Gazal, João Victor e Lucas Ramon (Luiz Otávio); Neto Moura (Iury Castilho), Danielzinho e Gabriel; Negueba (Chico Kim), Fernandinho (Léo Gamalho) e Dellatorre.



Técnico: Mozart