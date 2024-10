Santos leva virada do RB Bragantino e sai atrás pelas quartas de final do Paulistão sub-20

O Santos saiu atrás por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-20. Na partida de ida das quartas de final, o Peixe perdeu de virada para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no CPD Red Bull Bragantino, em Atibaia. Guilherme Lima marcou para o time santista, enquanto Filipinho fez os dois da virada do Bragantino.

A partida de volta acontece no CT Rei Pelé, no próximo sábado, às 15h (de Brasília).

Os gols da partida foram sair apenas no segundo tempo. Aos 30 minutos, Rafael Freitas cruzou pelo lado esquerdo. A bola atravessou a área e chegou em Guilherme Lira, que dominou e bateu rasteiro.

O Red Bull Bragantino chegou ao empate aos 34. Após lançamento para o ataque, o zagueiro André Claus errou ao cortar e a bola sobrou para o atacante Filipinho mandar por cima na saída do goleiro.

Sete minutos depois, Chrystian encontrou Filipinho na entrada da área. O atacante dominou, girou o corpo e chutou forte para virar o jogo para o Red Bull.