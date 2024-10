Santos defende ótimo retrospecto contra o Mirassol como mandante; veja histórico

Neste sábado, o Santos encara o Mirassol em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para sair com os três pontos da Vila Viva Sorte, o Peixe aposta no seu ótimo retrospecto contra os rivais.

O Alvinegro Praiano jamais perdeu para o Leão atuando como mandante. São sete encontros, com seis vitórias e um empate, além de 14 gols marcados e cinco sofridos.

Destes jogos, seis foram no Urbano Caldeira (cinco triunfos e uma igualdade) e um no Pacaembu (êxito alvinegro).

A última vez que o Santos recebeu o Mirassol foi em 14 de janeiro de 2023, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, Marcos Leonardo e Lucas Braga levaram os locais para a vitória de 2 a 1. Do outro lado, Danielzinho descontou. Essa, aliás, foi a primeira partida do Peixe após a morte de Pelé.

Neste ano, as equipes já se enfrentaram duas vezes, ambas no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Até o momento, são dois empates. No Estadual, 2 a 2. No primeiro turno da Série B, 0 a 0.

Neste sábado, portanto, o Santos espera manter esse tabu. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 18h30 (de Brasília).