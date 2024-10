FMS 5: luta de dupla tem gritos por beijo, show de Capial e Dublê 'arregão'

Do UOL, em São Paulo

O embate de duplas do Fight Music Show 5, evento de lutas ocorrido na noite deste sábado (12) no Ginásio da Portuguesa, acabou com vitória de Reyphysique e Capial. Eles superaram Pobre Loco e Jr. Dublê.

A luta não seguiu o clima quente que veio das encaradas, ocorridas um dia antes. O encontro teve dedo na cara e até "presente" dado por Capial a Pobre Loco.

Como foi a luta

Reyphisique e Dublê iniciaram o combate de maneira fria e com vaias diante da falta de golpes. "Beija, beija, beija", entoou o público presente, ironizando os atletas ao final do 1° round.

Capial entrou em ação para a continuação da luta e amassou Pobre Loco: o treinador físico não demorou para derrubar o rival e paralisar o confronto — golpeado, o fisiculturista deixou o ringue amparado por médicos.

Os dois primeiros protagonistas retomaram pra o 3° round e continuaram irritando a torcida. Depois de um tempo técnico, a paciência acabou, e a plateia gritou "troca, troca, troca", um pedido para Capial voltar ao ringue.

Dublê desistiu da luta ao ver que Capial retornaria — e foi chamado de "arregão" pelos presentes ao sair de cena.

