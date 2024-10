Reforço do São Paulo, Ruan Tressoldi vê concorrência em alta e acumula baixa minutagem na zaga

O São Paulo reforçou seu elenco com quatro novos jogadores na última janela de transferências. Entre os jogadores contratados, esteve o zagueiro Ruan Tressoldi, que chegou por empréstimo junto ao Sassuolo, da Itália, e assinou até junho de 2025.

Revelado na base do Grêmio, Ruan chegou ao São Paulo vindo de um Sassuolo em que era titular na zaga. No entanto, o defensor tem encontrado dificuldades para assumir um posto entre os 11 iniciais do Tricolor.

A 'dificuldade' de Ruan em encontrar espaço se dá por conta da forte concorrência na defesa são-paulina. Hoje, somando o ex-jogador do Sassuolo, a equipe tem outros cinco zagueiros no elenco: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e Matheus Belém.

Além disso, os dois titulares da zaga são-paulina, Alan Franco e Arboleda, tem feito uma boa temporada e parecem não sair mais do 11 inicial do técnico Luis Zubeldía (salvo casos de suspensões e lesões).

Até o momento, Ruan Tressoldi disputou apenas duas partidas com a camisa do São Paulo, contra Cruzeiro e Internacional, somando 180 minutos em campo. Sua estreia aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre a Raposa, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Naquele jogo contra o Cruzeiro, Ruan teve atuação segura. Segundo o Sofascore, ele realizou oito cortes, bloqueou uma finalização, conseguiu três desarmes e ainda ganhou todos os oito duelos aéreos que disputou.

O Tricolor realizou um jogo-treino com o E.C. São Bernardo nesta sexta-feira (30), no CT da Barra Funda, e venceu por 3 a 0. Os gols da atividade, que foi dividida em dois tempos de 35 minutos cada, foram marcados por William, Erick e Galoppo.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri... pic.twitter.com/PKQXNMCW9H ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 11, 2024

Na sequência, o zagueiro esteve novamente entre os 11 titulares no embate contra o Inter, quando Zubeldía optou por levar os reservas a campo no Morumbis. O jogo foi válido pela 27ª rodada da Série A e o Tricolor foi derrotado por 3 a 1.

Apesar do revés em casa, Ruan novamente não comprometeu. De acordo com a plataforma de estatísticas, o defensor teve cinco cortes, uma interceptação, quatro desarmes e ganhou cinco dos seis duelos aéreos que disputou.

O grande problema de Ruan, dessa forma, parece ser mesmo a forte concorrência. Arboleda e Alan Franco são os titulares, enquanto Sabino tem sido o escolhido de Zubeldía para substituir um dos dois em caso de ausência. Ferraresi também parece correr por fora.

Mesmo assim, caso siga com as boas atuações, o camisa 22 são-paulino pode criar uma "dor de cabeça boa" para Zubeldía, que tem diversas opções de alto nível para compor a zaga tricolor. Ele, inclusive, é opção para substituir Arboleda, que cumpre suspensão na próxima rodada.

Com Ruan à disposição, o São Paulo volta a campo apenas após a pausa para a data Fifa. O Tricolor encara o Vasco na quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 30ª rodada do Brasileirão.