Referência no Corinthians, Zanotti dispara: "Precisam tratar a Libertadores com mais carinho"

A meia-atacante Gabi Zanotti, referência do Corinthians, disparou contra a organização da Copa Libertadores feminina depois da vitória das Brabas sobre o Olimpia por 2 a 0, neste sábado, pelas quartas de final. A principal crítica da camisa 10 foi o estado do gramado do Estádio Carfem, em Ypané-PAR.

A gente valoriza muito esse torneio. Mas própria organização não trata como deveria. Não falo sobre o Olimpia, cada um tem sua estratégia, mas só uma equipe veio para jogar. Inadmissível que a gente jogue em um gramado dessas condições. Precisamos pensar melhor. Apenas dois estádios parar tantos jogos, em um período tão curto, é óbvio que eles não aguentariam. Precisam tratar a competição (Libertadores) com mais carinho para que a gente consiga realmente jogar futebol , comentou Zanotti após a partida para a transmissão oficial.

Inicialmente, o jogo entre Corinthians e Olimpia estava previsto para acontecer no Estádio Arsenio Erico, onde o Timão atuou na fase de grupos. Depois, a Conmebol alterou o palco da partida para o Estádio Carfem, que estaria com gramado em melhores condições. Na prática, o campo se mostrou desgastado, com regiões cobertas de terra, e dificultou o andamento do duelo.

O Corinthians venceu o Olimpia por 2 a 0 com gols de Stephane Lacoste (contra) e Millene, ambos no segundo tempo.

Agora, o Timão encara na semifinal o vencedor do duelo entre Santos e Boca Juniors, que se enfrentam ainda neste sábado. O confronto da fase seguinte está programado para a próxima terça-feira.

As Brabas se classificaram para o mata-mata depois de boa campanha na fase de grupos, com empate com o Boca e vitórias contundentes contra Adiffem-VEN e Libertad-PAR.

Tetracampeão da Libertadores, o Corinthians vai em busca de sua 5ª conquista. Nesta temporada, as Brabas já triunfaram na Supercopa e no Campeonato Brasileiro da modalidade.