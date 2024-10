Polônia x Portugal: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga das Nações

A terceira rodada da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações prossegue neste sábado com jogos importantes. Líder isolado do Grupo A com seis pontos, Portugal pode disparar de vez na ponta da tabela de classificação. Para isso prexisa vencer a Polônia no Estádio Nacional de Varsóvia, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

Ganhando o jogo, Portugal vai praticamente se garantir nas quartas de final. Isso porque abriria em relação aos poloneses, que dividem com a Croácia a segunda colocação, ambos com três pontos. Na lanterna vem a Escócia, que ainda não pontuou.

"É um jogo que temos que tentar sair com a vitória mesmo fora de casa, pois nos deixaria em boas condições para avançarmos rumo aos nossos objetivos na competição", disse Roberto Martínez, treinador de Portugal.

Também por esta rodada a Croácia, tentando encostar em Portugal, recebe a Escócia no Estádio Maksimir, em Zagreb. Ganhar é importante para os croatas, sob desconfiança por causa de atuações ruins.

Prováveis escalações:

Polônia: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz e Walukiewicz; Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Urbanski e Zalewski; Swiderski e Lewandowski



Técnico: Michal Probierz

Portugal: Diogo Costa; Nunu Mendes, Rúben Dias, Antonio Silva e Nelson Semedo; João Palhinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto



Técnico: Roberto Martínez